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Тест з ПДР: як не потрапити в аварію на круговому перехресті

16 жовтня 2023 19:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як не потрапити в аварію на круговому перехресті
Хто проїде першим, а хто — останнім. Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Щоб не втрапити в ДТП, потрібно чітко знати правила проїзду кругового перехрестя. Водій якого з трьох авто проїде першим, а хто — останнім?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, червоний, жовтий.
  2. Червоний, жовтий, синій.
  3. Жовтий, синій, червоний.
  4. Синій, жовтий, червоний.
  5. Червоний, синій, жовтий.
  6. Жовтий, червоний, синій.

Розбір задачі

Маємо кругове перехрестя, позначене відповідним дорожнім знаком, та три автомобілі. Водій жовтого має намір в'їхати на кругове перехрестя, а синій та червоний автомобілі вже знаходяться на ньому.

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, водій жовтого автомобіля точно проїде останнім. Залишається з'ясувати, хто проїде першим?

Водій червоного автомобіля має намір переїхати на смугу, по якій вже рухається водій синього.

Читаємо п. 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, першим проїде синій автомобіль, за ним — червоний, а останнім проїде водій жовтого авто.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували тест з проїзду кругового перехрестя, який провалюють 90% водіїв. Також писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч.

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