Тест по ПДД: как не растеряться и правильно разъехаться на перекрестке

Кто проедет последним? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по пересечению перекрестка. Каков правильный порядок разъезда в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красные и желтые автомобили одновременно, а затем синий. Синий автомобиль, а затем красный и желтый одновременно. Желтый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, синий, желтый.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три автомобиля. Желтый поворачивает направо, синий — налево, а красный проезжает прямо. Перекресток — нерегулируемый, однако здесь есть знаки приоритетов, которые помогут построить порядок разъезда. Первый знак 5.34 "Жилая зона".

Водитель желтого автомобиля выезжает из этой зоны и должен видеть перед собой знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Вспоминаем п. 26.4 ПДД, который обязывает водителей при выезде из жилой зоны уступать дорогу всем остальным участникам дорожного движения. То есть водитель желтого авто должен дать дорогу водителю синего, несмотря на то, что перед последним стоит знак 2.1 "Дать дорогу".

Но этот знак в свою очередь обязывает водителя синего автомобиля дать дорогу водителю красного, который перед собой должен видеть знак 2.3 "Главная дорога".

Итак, порядок разъезда следующий: красный автомобиль, синий, желтый.

Правильный ответ №4

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