Тест по ПДД: коварная ситуация на перекрестке с грузовиком и легковушкой

Кто имеет преимущество? Рисунок "За! Правилами".

Задача по теме проезда перекрестка. Водитель какого автомобиля имеет преимущество в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали два автомобиля. Легковой поворачивает направо, а грузовой проезжает прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет никаких знаков, то есть перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

На таких перекрестках водители должны разъезжаться согласно правилу помехи справа, то есть уступить должен грузовик.

Но грузовой автомобиль двигается с включенным проблесковым маячком.

Читаем п. 3.2 ПДД:

"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".

Важная деталь: речь идет именно о маячке синего цвета, а проблесковый маячок на грузовике оранжевого.

Читаем п. 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах с опознавательным знаком "Дети", на механических транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время работы на дороге, на крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности".

Следовательно, в этой ситуации водители должны разъехаться по правилу помехи справа, поэтому именно водитель грузового автомобиля уступит дорогу водителю легкового.

Правильный ответ №2

Раньше мы предлагали задачи по пересечению перекрестка – здесь и здесь.