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Тест по ПДД — нужно изучить это правило, чтобы не быть беспомощным на перекрестке

1 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: чтобы не быть беспомощным на перекрестке, нужно изучить это правило
Кого должен пропустить трамвай? Рисунок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме, без знания которой не стоит выезжать на дорогу. Укажите правильный порядок проезда перекрестка.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Трамвай, красный автомобиль, зеленый автомобиль.
  2. Трамвай, зеленый, красный.
  3. Красный, трамвай, зеленый.
  4. Зеленый, трамвай, красный.
  5. Красный, зеленый, трамвай.
  6. Зеленый, красный, трамвай.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три транспортных средства. Трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленый выполняет разворот.

Перекресток регулируемый, ведь оборудован светофорами. Водители всех транспортных средств имеют право продолжить движение, так как легковым автомобилям горит зеленый сигнал светофора, а для трамвая красный, но стрелочка в дополнительной секции позволяет выполнить поворот направо.

Сначала разберемся с трамваем. Для этого читаем п. 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Согласно этому пункту, водитель трамвая должен уступить дорогу обоим легковым автомобилям, поэтому проедет перекресток последним.

Двигаемся дальше и читаем п. 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Выходит, что водитель зеленого автомобиля разворачиваясь должен пропустить проезжающую красную машину.

Итак, порядок проезда перекрестка будет следующим: красный автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай.

Правильный ответ №5

Раньше мы предлагали другие задачи по правилам проезда перекрестков – здесь и здесь.

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