Тест з ПДР: щоб не бути безпорадним на перехресті, потрібно вивчити це правило

Тест з ПДР — потрібно вивчити це правило, щоб не бути безпорадним на перехресті
Задача з теми, без знання якої не варто виїжджати на дорогу. Вкажіть правильний порядок проїзду перехрестя.
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамвай, червоне авто, зелене авто.
- Трамвай, зелене, червоне.
- Червоне, трамвай, зелене.
- Зелене, трамвай, червоне.
- Червоне, зелене, трамвай.
- Зелене, червоне, трамвай.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелений виконує розворот.
Перехрестя регульоване, адже обладнане світлофорами. Водії усіх транспортних засобів мають право продовжити рух, позаяк легковим автомобілям горить зелений сигнал світлофора, а трамваю — червоний, але стрілочка в додатковій секції дозволяє виконати поворот праворуч.
Спочатку розберемося з трамваєм. Для цього читаємо п. 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Відповідно до цього пункту, водій трамвая має поступитися дорогою обом легковим автомобілям, тому проїде перехрестя останнім.
Рухаємося далі та читаємо п. 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Виходить, що водій зеленого автомобіля розвертаючись повинен пропустити червону машину, яка проїжджає.
Отже, порядок проїзду перехрестя буде наступним: червоний автомобіль, зелений автомобіль, трамвай.
Правильна відповідь №5
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