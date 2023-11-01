Тест з ПДР: щоб не бути безпорадним на перехресті, потрібно вивчити це правило

Кого має пропустити трамвай? Малюнок "За! Правилами".

Задача з теми, без знання якої не варто виїжджати на дорогу. Вкажіть правильний порядок проїзду перехрестя.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелений виконує розворот.

Перехрестя регульоване, адже обладнане світлофорами. Водії усіх транспортних засобів мають право продовжити рух, позаяк легковим автомобілям горить зелений сигнал світлофора, а трамваю — червоний, але стрілочка в додатковій секції дозволяє виконати поворот праворуч.

Спочатку розберемося з трамваєм. Для цього читаємо п. 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Відповідно до цього пункту, водій трамвая має поступитися дорогою обом легковим автомобілям, тому проїде перехрестя останнім.

Рухаємося далі та читаємо п. 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Виходить, що водій зеленого автомобіля розвертаючись повинен пропустити червону машину, яка проїжджає.

Отже, порядок проїзду перехрестя буде наступним: червоний автомобіль, зелений автомобіль, трамвай.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували інші задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.