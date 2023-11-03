Тест з ПДР — підступна ситуація на перехресті з вантажівкою та легковиком
Задача з теми проїзду перехрестя. Водій якого автомобіля має перевагу в зображеній ситуації?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій вантажного автомобіля.
- Водій легкового автомобіля.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали два автомобілі. Легковий повертає праворуч, а вантажний проїжджає прямо.
Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому немає ніяких знаків, тобто перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.
На таких перехрестях водії повинні роз'їжджатися згідно з правилом перешкоди праворуч, тобто поступитися має вантажівка.
Але вантажний автомобіль рухається з увімкненим проблисковим маячком.
Читаємо п. 3.2 ПДР:
"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)".
Важлива деталь: йдеться саме про маячок синього кольору, а проблисковий маячок на вантажівці — оранжевого.
Читаємо п. 3.6 ПДР:
"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком "Діти", на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".
Отже, в цій ситуації водії мусять роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч, тому саме водій вантажного автомобіля поступиться дорогою водієві легкового.
Правильна відповідь №2
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