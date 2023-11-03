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Тест з ПДР — підступна ситуація на перехресті з вантажівкою та легковиком

3 листопада 2023 14:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: підступна ситуація на перехресті з вантажівкою та легковиком
Хто має перевагу? Малюнок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзду перехрестя. Водій якого автомобіля має перевагу в зображеній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій вантажного автомобіля.
  2. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Легковий повертає праворуч, а вантажний проїжджає прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому немає ніяких знаків, тобто перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

На таких перехрестях водії повинні роз'їжджатися згідно з правилом перешкоди праворуч, тобто поступитися має вантажівка.

Але вантажний автомобіль рухається з увімкненим проблисковим маячком.

Читаємо п. 3.2 ПДР:

"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)".

Важлива деталь: йдеться саме про маячок синього кольору, а проблисковий маячок на вантажівці — оранжевого.

Читаємо п. 3.6 ПДР:

"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком "Діти", на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".

Отже, в цій ситуації водії мусять роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч, тому саме водій вантажного автомобіля поступиться дорогою водієві легкового.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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