Тест по ПДД: коварная задача для опытных водителей

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушит правила, повернув на перекрестке направо?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего. Оба нарушат. Оба не нарушат.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали два автомобиля, водители которых намерены повернуть направо. На перекрестке есть знаки. Первый — "Дать дорогу" — ничем не поможет, ведь на ситуацию не влияет.

Второй знак — "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Водители выезжают с дороги с односторонним движением, имеющим две полосы на такую же дорогу.

На первый взгляд может показаться, что правила нарушает водитель желтого авто, который для поворота направо не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, а водитель синего все делает правильно.

Но это совсем не так. Действительно перед поворотом вы обязательно должны занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, кроме случаев въезда на круговой перекресток, а также если направление движения определено дорожными знаками или разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части дорожными знаками или разметкой.

Как раз в этой ситуации на перекрестке движение возможно только в одном направлении направо.

Таким образом водитель желтой машины не нарушит правила, повернув не из соответствующего крайнего положения.

А вот водитель синего автомобиля, который пытается повернуть из первой во вторую полосу, нарушает правила, поскольку должен двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Читаем п. 10.5 ПДД.

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Следовательно, нарушает правила водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №2

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