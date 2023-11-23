Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — підступна задача для досвідчених водіїв arrow

Тест з ПДР — підступна задача для досвідчених водіїв

23 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: підступна задача для досвідчених водіїв
Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушить правила, повернувши на перехресті праворуч?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього.
  3. Обоє порушать.
  4. Обоє не порушать.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі, водії яких мають намір повернути праворуч. На перехресті є знаки. Перший — "Дати дорогу" — нічим не допоможе, адже на ситуацію не впливає.

Другий знак — "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Водії виїжджають з дороги з одностороннім рухом, що має дві смуги на таку саму дорогу.

На перший погляд, може здатися, що правила порушує водій жовтого авто, який для повороту праворуч не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині, а водій синього все робить правильно.

Але це зовсім не так. Справді перед поворотом ви обов'язково маєте зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, крім випадків в'їзду на кругове перехрестя, а також якщо напрямок руху визначено дорожніми знаками чи розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою.

Якраз у цій ситуації на перехресті рух можливий лише в одному напрямку праворуч.

Таким чином водій жовтої машини не порушить правила повернувши не з відповідного крайнього положення.

А от водій синього автомобіля, який намагається повернути з першої у другу смугу, якраз порушує правила, позаяк має рухатися якомога ближче до правого краю проїзної частини. Читаємо п. 10.5 ПДР.

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Отже, порушує правила водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі