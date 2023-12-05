Тест з ПДР: як не розгубитися та правильно роз'їхатися на перехресті

Хто проїде останнім? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з перетину перехрестя. Який правильний порядок роз'їзду у зображеній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний та жовтий автомобілі одночасно, а потім синій. Синій автомобіль, а потім червоний та жовтий одночасно. Жовтий автомобіль, синій, червоний. Червоний автомобіль, синій, жовтий.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали три автомобілі. Жовтий повертає праворуч, синій — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. Перехрестя — нерегульоване, проте тут є знаки пріоритету, які допоможуть побудувати порядок роз'їзду. Перший знак 5.34 "Житлова зона".

Водій жовтого автомобіля виїжджає з цієї зони й перед собою має бачити знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Згадуємо п. 26.4 ПДР, який зобов'язує водіїв при виїзді з житлової зони поступатися дорогою усім іншим учасникам дорожнього руху. Тобто водій жовтого авто має дати дорогу водієві синього, попри те, що перед останнім стоїть знак 2.1 "Дати дорогу".

Але цей знак своєю чергою зобов'язує водія синьої автівки дати дорогу водієві червоної, який перед собою має бачити знак 2.3 "Головна дорога".

Отже, порядок роз'їзду наступний: червоний автомобіль, синій, жовтий.

Правильна відповідь №4

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