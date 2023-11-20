Тест з ПДР — як роз'їхатися на хитрому перехресті
Дуже заплутана задача з правил проїзду перехрестя. Який правильний порядок роз'їзду автомобілів?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль, червоний, жовтий.
- Жовтий, червоний, синій.
- Червоний, синій, жовтий.
- Синій, жовтий, червоний.
- Жовтий, синій, червоний.
- Червоний, жовтий, синій.
- Мають роз'їхатися за спільною домовленістю.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали три автомобілі й всі вони повертають ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами, також тут відсутні будь-які знаки. Тобто маємо справу з нерегульованим перехрестям рівнозначних доріг.
На таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися за правилом перешкоди праворуч, або його ще називають "правилом правої руки".
Але бачимо ситуацію, коли кожен водій має перешкоду з правого боку. В таких випадках найбільш правильним рішенням буде роз'їхатися за спільною домовленістю.
Наприклад, водій жовтого автомобіля взяв ініціативу у свої руки, й подав сигнал, що він поступиться дорогою. Відповідно перешкода з правого боку автоматично зникає у водія синього авто, й він може проїжджати першим. Тепер перешкода зникла у водія червоної машини, й він їде другим. А останнім проїжджає водій жовтого авто.
Правильна відповідь №7
Раніше ми пропонували задачі з правил переїзду перехрестя — тут і тут.
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