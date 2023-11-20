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Тест з ПДР — як роз'їхатися на хитрому перехресті

20 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як роз'їхатися на хитрому перехресті
Хто поїде останнім? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Дуже заплутана задача з правил проїзду перехрестя. Який правильний порядок роз'їзду автомобілів?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, червоний, жовтий.
  2. Жовтий, червоний, синій.
  3. Червоний, синій, жовтий.
  4. Синій, жовтий, червоний.
  5. Жовтий, синій, червоний.
  6. Червоний, жовтий, синій.
  7. Мають роз'їхатися за спільною домовленістю.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали три автомобілі й всі вони повертають ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами, також тут відсутні будь-які знаки. Тобто маємо справу з нерегульованим перехрестям рівнозначних доріг.

На таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися за правилом перешкоди праворуч, або його ще називають "правилом правої руки".

Але бачимо ситуацію, коли кожен водій має перешкоду з правого боку. В таких випадках найбільш правильним рішенням буде роз'їхатися за спільною домовленістю.

Наприклад, водій жовтого автомобіля взяв ініціативу у свої руки, й подав сигнал, що він поступиться дорогою. Відповідно перешкода з правого боку автоматично зникає у водія синього авто, й він може проїжджати першим. Тепер перешкода зникла у водія червоної машини, й він їде другим. А останнім проїжджає водій жовтого авто.

Правильна відповідь №7

Раніше ми пропонували задачі з правил переїзду перехрестя — тут і тут.

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