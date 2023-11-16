Тест з ПДР: лише грамотний водій відповість одразу

Куди може проїхати авто? Малюнок: "За! Правилами"

Цікава задача з правил розташування автомобілів на дорозі. В якому напрямку водій зеленого автомобіля може продовжити рух?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише напрямок "А". Лише напрямок "Б". Напрямки "А" та "Б". Лише напрямок "Г". Усі напрямки окрім "А". Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Насамперед звертаємо увагу на дорожні знаки. Перед зеленим автомобілем їх аж три знаки. Верхній — 4.1 "Рух прямо".

Назва цього знаку говорить сама за себе. Він дозволяє рухатись лише прямо. Зазначимо, що вимоги знаку поширюються лише на перехрестя, перед яким його встановлено.

Також цей знак не забороняє повернути праворуч на парковку чи інші прилеглі до дороги території. Знак 5.42.1 якраз й вказує на місце для стоянки, табличка під ним 7.3.1 вказує на розташування цього місця для стоянки.

Тобто в цій ситуації дозволяється проїхати за напрямком "А", позаяк це поворот на прилеглу до дороги територію.

Знак 4.1 діє безпосередньо на перехрестя, перед яким він встановлений, а на наступне перехрестя вже не діє.

Виходить, що всі напрямки дозволені? Ні. Річ у тім тім, що виїзд з прилеглої території не вважається перехрестям, а отже повернути ліворуч чи розвернутися знак все ще забороняє.

Отже, з усіх напрямків дозволені лише два — прямо та праворуч.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.