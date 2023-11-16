Тест по ПДД: только грамотный водитель ответит сразу

Куда может проехать автомобиль? Рисунок: "За! Правилами"

Интересная задача по правилам расположения автомобилей на дороге. В каком направлении водитель зеленого автомобиля может продолжить движение?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только направление "А". Только направление "Б". Направления "А" и "Б". Только направление "Г". Все направления, кроме "А". Все направления разрешены.

Разбор задачи

В первую очередь обращаем внимание на дорожные знаки. Перед зеленым автомобилем их целых три знака. Верхний — 4.1 "Движение прямо".

Название этого знака говорит само за себя. Он позволяет двигаться только прямо. Отметим, что требования знака распространяются только на перекресток, перед которым он установлен.

Также этот знак не запрещает повернуть направо на парковку или другие прилегающие к дороге территории. Знак 5.42.1 как раз указывает на место для стоянки, табличка под ним 7.3.1 указывает на расположение этого места для стоянки.

То есть в этой ситуации разрешается проехать по направлению "А", поскольку это поворот на прилегающую к дороге территорию.

Знак 4.1 действует непосредственно на перекресток, перед которым он установлен, а на следующий перекресток уже не действует.

Выходит, что все направления разрешены? Нет. Дело в том, что выезд с прилегающей территории не считается перекрестком, а значит повернуть налево или развернуться знак все еще запрещает.

Итак, по всем направлениям разрешены только два — прямо и направо.

Правильный ответ №3

Раньше мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.