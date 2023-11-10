Тест по ПДД: только опытные водители покажут, какой поворот разрешен

Куда может проехать автомобиль? Рисунок: "За! Правилами"

Интересная задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Какая из траекторий разрешена для дальнейшего движения?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только траектория "А". Только траектория "Б". Траектории "Б" и "В" Траектории "А" и "Б" Траектории "А" и "В". Все траектории разрешены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал красный автомобиль. Водителю предлагаются три траектории для дальнейшего движения. Две из них — это поворот налево, а одна — это разворот.

Чтобы решить эту задачу, нужно лишь хорошо помнить п. 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайный путь.

На перекрестке разрешается выезжать на трамвайный путь попутного направления в тех же случаях, но при отсутствии перед перекрестком дорожных знаков 5.16-5.19.

Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18.

Во всех случаях не должно создаваться препятствий для движения трамвая".

На перекрестке мы не видим ни знаков, ни соответствующей разметки, указывающей определенный порядок движения, а это значит, что водитель красного авто может повернуть налево или развернуться с трамвайного пути. Итак, среди трех предложенных траекторий разрешены две — "Б" и "В".

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.