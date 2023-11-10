Тест з ПДР: лише досвідчені водії покажуть, який поворот дозволено

Куди може проїхати авто? Малюнок: "За! Правилами"

Цікава задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Яка з траєкторій дозволяється для подальшого руху?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише траєкторія "А". Лише траєкторія "Б". Траєкторії "Б" та "В" Траєкторії "А" та "Б" Траєкторії "А" та "В". Усі траєкторії дозволені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль. Водієві пропонуються три траєкторії для подальшого руху. Дві з них — це поворот ліворуч, а одна — це розворот.

Щоб розв'язати цю задачу, потрібно лише добре пам'ятати п. 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.

На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.

Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".

На перехресті ми не бачимо ані знаків, ані відповідної розмітки, яка б вказувала певний порядок руху, а це означає, що водій червоного авто може повернути ліворуч або розвернутися з трамвайної колії. Отже, серед трьох запропонованих траєкторій, дозволеними є дві — "Б" та "В".

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.