Тест з ПДР — лише досвідчені водії покажуть, який поворот дозволено
Цікава задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Яка з траєкторій дозволяється для подальшого руху?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише траєкторія "А".
- Лише траєкторія "Б".
- Траєкторії "Б" та "В"
- Траєкторії "А" та "Б"
- Траєкторії "А" та "В".
- Усі траєкторії дозволені.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхав червоний автомобіль. Водієві пропонуються три траєкторії для подальшого руху. Дві з них — це поворот ліворуч, а одна — це розворот.
Щоб розв'язати цю задачу, потрібно лише добре пам'ятати п. 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.
В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".
На перехресті ми не бачимо ані знаків, ані відповідної розмітки, яка б вказувала певний порядок руху, а це означає, що водій червоного авто може повернути ліворуч або розвернутися з трамвайної колії. Отже, серед трьох запропонованих траєкторій, дозволеними є дві — "Б" та "В".
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.
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