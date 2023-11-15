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Тест по ПДД — даже не все опытные водители решат эту задачу

15 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: даже не все опытные водители решат эту задачу
Куда может проехать автомобиль? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача будет полезна как опытным водителям, так и тем, кто только недавно сел за руль. По каким направлениям может продолжить движение водитель красного автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. По направлениям "А" и "Б".
  2. По направлениям "А" и "В".
  3. По направлениям "Б" и "В".
  4. Только по направлению "В".
  5. Только по направлению "Б".
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Разберем каждое направление и выясним, какое из них разрешено. Прежде всего, обратите внимание на дорожные знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Знаки информируют водителя о том, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Поэтому по направлению "Б" водитель красного авто будет двигаться по встречной полосе, что правилами категорически запрещено. Таким образом, направление "Б" не подходит.

Направление "А". На перекрестке нет знаков или разметки, которые запретили бы поворот направо в этой ситуации, но водитель находится в левой полосе откуда поворачивать направо запрещено п. 10.4 ПДД. То есть направление "А" тоже запрещается.

Направление "В" — поворот налево. Ни знаки, ни разметка не запрещают поворот налево. Также водитель занял крайнее левое положение на проезжей части. Следовательно, из трех направлений на перекрестке в этой ситуации разрешается только поворот налево.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачу по теме, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке, выясняя, можно ли сразу ехать в левый ряд.

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