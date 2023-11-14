Тест по ПДД: сколько правил нарушит водитель, если выберет ложное направление движения

Куда может проехать автомобиль? Рисунок: "За! Правилами"

Достаточно непростая задача, но полезна для напоминания водителям правил расположения автомобилей на дороге. Какие направления разрешены для продолжения движения водителю красной машины?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответов

Только направление "В".

Направления "В" и "А".

Направления "В" и "Б".

Направления "А" и "Б".

Только направление "А".

Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водителю красного авто предлагаются три варианта для дальнейшего движения. Обратим внимание прежде всего на знак 5.29 "Место для разворота".

Этот знак указывает на место, где можно выполнить этот маневр. Но он и запрещает поворот налево. То есть направление "В" разрешено, чего не скажешь о направлении "Б".

Разрешено ли движение по направлению "А"? Обратите внимание на то, сколько полос для движения в каждом направлении имеет дорога, и в какой полосе водитель продолжает двигаться прямо по траектории "А".

Читаем п. 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты, а также для поворота налево, разворота или для остановки, или стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением в населенных пунктах, когда это не противоречит правилам остановки (стоянки)".

Видим, что водитель намерен просто продолжать движение прямо в крайней левой полосе, в то время как другие полосы абсолютно свободны, что будет нарушением правил.

То есть среди трех направлений для дальнейшего движения разрешенным в изображенной ситуации есть только разворот. Это не значит, если водитель оказался на таком участке, то он может только развернуться. Нет, он может продолжать движение прямо, но не в крайней левой полосе

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали выяснить, кто из четырех автомобилей последний в очереди на перекрестке. Также задавали вопрос, как выйти из запутанной ситуации на дорожных полосах.