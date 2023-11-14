Тест з ПДР: скільки правил порушить водій, якщо вибере хибний напрямок руху

Куди може проїхати авто? Малюнок: "За! Правилами"

Досить непроста задача, але корисна для нагадування водіям правил розташування автомобілів на дорозі. Які напрямки дозволені для продовження руху водієві червоної машини?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповідей

Лише напрямок "В".

Напрямки "В" та "А".

Напрямки "В" та "Б".

Напрямки "А" та "Б".

Лише напрямок "А".

Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водієві червоного авто пропонуються три варіанти для подальшого руху. Звернемо увагу насамперед на знак 5.29 "Місце для розвороту".

Цей знак вказує на місце, де дозволяється виконати цей маневр. Але він й забороняє поворот ліворуч. Тобто напрямок "В" є дозволеним, чого не скажеш про напрямок "Б".

Чи дозволено рух напрямком "А"? Зверніть увагу на те, скільки смуг для руху в кожному напрямку має дорога і в якій смузі водій продовжує рухатися прямо за траєкторією "А".

Читаємо п. 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки)".

Бачимо, що водій має намір просто продовжувати рух прямо у крайній лівій смузі, в той час, як інші смуги є абсолютно вільними, що буде порушенням правил.

Тобто серед трьох напрямків для подальшого руху дозволеним в зображеній ситуації є лише розворот. Це не означає, якщо водій опинився на такій ділянці, то він може лише розвернутися. Ні, він може продовжувати рух прямо, але не в крайній лівій смузі

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували з'ясувати, хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті. Також ставили питання, як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах.