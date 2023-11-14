Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — скільки правил порушить водій, якщо вибере хибний напрямок руху arrow

Тест з ПДР — скільки правил порушить водій, якщо вибере хибний напрямок руху

14 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: скільки правил порушить водій, якщо вибере хибний напрямок руху
Куди може проїхати авто? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Досить непроста задача, але корисна для нагадування водіям правил розташування автомобілів на дорозі. Які напрямки дозволені для продовження руху водієві червоної машини?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповідей

  • Лише напрямок "В".
  • Напрямки "В" та "А".
  • Напрямки "В" та "Б".
  • Напрямки "А" та "Б".
  • Лише напрямок "А".
  • Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водієві червоного авто пропонуються три варіанти для подальшого руху. Звернемо увагу насамперед на знак 5.29 "Місце для розвороту".

Цей знак вказує на місце, де дозволяється виконати цей маневр. Але він й забороняє поворот ліворуч. Тобто напрямок "В" є дозволеним, чого не скажеш про напрямок "Б".

Чи дозволено рух напрямком "А"? Зверніть увагу на те, скільки смуг для руху в кожному напрямку має дорога і в якій смузі водій продовжує рухатися прямо за траєкторією "А".

Читаємо п. 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки)".

Бачимо, що водій має намір просто продовжувати рух прямо у крайній лівій смузі, в той час, як інші смуги є абсолютно вільними, що буде порушенням правил.

Тобто серед трьох напрямків для подальшого руху дозволеним в зображеній ситуації є лише розворот. Це не означає, якщо водій опинився на такій ділянці, то він може лише розвернутися. Ні, він може продовжувати рух прямо, але не в крайній лівій смузі

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували з'ясувати, хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті. Також ставили питання, як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі