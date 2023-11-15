Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — навіть не всі досвідчені водії розв'яжуть цю задачу arrow

Тест з ПДР — навіть не всі досвідчені водії розв'яжуть цю задачу

15 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: навіть не всі досвідчені водії розв'яжуть цю задачу
Куди може проїхати авто? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача буде корисною як досвідченим водіям, так й для тих, хто лише недавно сів за кермо. За якими напрямками може продовжити рух водій червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За напрямками "А" та "Б".
  2. За напрямками "А" та "В".
  3. За напрямками "Б" та "В".
  4. Лише за напрямком "В".
  5. Лише за напрямком "Б".
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Розберемо кожен напрямок та з'ясуємо, який з них дозволений. Насамперед зверніть увагу на дорожні знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Знаки інформують водія про те, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом. Тому за напрямком "Б" водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами категорично заборонено. Таким чином, напрямок "Б" не підходить.

Напрямок "А". На перехресті немає знаків або розмітки, які б заборонили поворот праворуч у цій ситуації, але водій знаходиться у лівій смузі, звідки повертати праворуч заборонено п. 10.4 правил дорожнього руху. Тобто напрямок "А" також забороняється.

Напрямок "В" — поворот ліворуч. Ані знаки, ані розмітка не забороняють поворот ліворуч. Також водій зайняв крайнє ліве положення на проїзній частині. Отже, з трьох напрямків на перехресті в цій ситуації дозволяється лише поворот ліворуч.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі