Тест з ПДР: навіть не всі досвідчені водії розв'яжуть цю задачу

Куди може проїхати авто? Малюнок: "За! Правилами"

Задача буде корисною як досвідченим водіям, так й для тих, хто лише недавно сів за кермо. За якими напрямками може продовжити рух водій червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За напрямками "А" та "Б". За напрямками "А" та "В". За напрямками "Б" та "В". Лише за напрямком "В". Лише за напрямком "Б". Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Розберемо кожен напрямок та з'ясуємо, який з них дозволений. Насамперед зверніть увагу на дорожні знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Знаки інформують водія про те, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом. Тому за напрямком "Б" водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами категорично заборонено. Таким чином, напрямок "Б" не підходить.

Напрямок "А". На перехресті немає знаків або розмітки, які б заборонили поворот праворуч у цій ситуації, але водій знаходиться у лівій смузі, звідки повертати праворуч заборонено п. 10.4 правил дорожнього руху. Тобто напрямок "А" також забороняється.

Напрямок "В" — поворот ліворуч. Ані знаки, ані розмітка не забороняють поворот ліворуч. Також водій зайняв крайнє ліве положення на проїзній частині. Отже, з трьох напрямків на перехресті в цій ситуації дозволяється лише поворот ліворуч.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.