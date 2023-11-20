Тест по ПДД: как разъехаться на хитром перекрестке

Кто поедет последним? Рисунок: "За! Правилами"

Очень запутанная задача по правилам проезда перекрестка. Каков правильный порядок разъезда автомобилей?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, красный, желтый. Желтый, красный, синий. Красный, синий, желтый. Синий, желтый, красный. Желтый, синий, красный. Красный, желтый, синий. Должны разъехаться по общей договоренности.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три автомобиля и все они поворачивают налево. Перекресток не оборудован светофорами, также здесь отсутствуют какие-либо знаки. То есть имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог.

На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться по правилу помехи справа или его еще называют "правилом правой руки".

Но мы видим ситуацию, когда каждый водитель имеет помеху с правой стороны. В таких случаях наиболее правильным решением будет разъехаться по общей договоренности.

Например, водитель желтого автомобиля взял инициативу в свои руки и подал сигнал, что он уступит дорогу. Соответственно, помеха справа автоматически исчезает у водителя синего авто, и он может проезжать первым. Теперь помеха исчезла у водителя красной машины, и он уезжает вторым. А последним проезжает водитель желтого авто.

Правильный ответ №7

Ранее мы предлагали задачи по правилам переезда перекрестка – здесь и здесь.