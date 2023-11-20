Тест по ПДД — как разъехаться на хитром перекрестке
Очень запутанная задача по правилам проезда перекрестка. Каков правильный порядок разъезда автомобилей?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, красный, желтый.
- Желтый, красный, синий.
- Красный, синий, желтый.
- Синий, желтый, красный.
- Желтый, синий, красный.
- Красный, желтый, синий.
- Должны разъехаться по общей договоренности.
Разбор задачи
К перекрестку подъехали три автомобиля и все они поворачивают налево. Перекресток не оборудован светофорами, также здесь отсутствуют какие-либо знаки. То есть имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог.
На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться по правилу помехи справа или его еще называют "правилом правой руки".
Но мы видим ситуацию, когда каждый водитель имеет помеху с правой стороны. В таких случаях наиболее правильным решением будет разъехаться по общей договоренности.
Например, водитель желтого автомобиля взял инициативу в свои руки и подал сигнал, что он уступит дорогу. Соответственно, помеха справа автоматически исчезает у водителя синего авто, и он может проезжать первым. Теперь помеха исчезла у водителя красной машины, и он уезжает вторым. А последним проезжает водитель желтого авто.
Правильный ответ №7
Ранее мы предлагали задачи по правилам переезда перекрестка – здесь и здесь.
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