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Тест по ПДД — как разъехаться на хитром перекрестке

20 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как разъехаться на хитром перекрестке
Кто поедет последним? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Очень запутанная задача по правилам проезда перекрестка. Каков правильный порядок разъезда автомобилей?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, красный, желтый.
  2. Желтый, красный, синий.
  3. Красный, синий, желтый.
  4. Синий, желтый, красный.
  5. Желтый, синий, красный.
  6. Красный, желтый, синий.
  7. Должны разъехаться по общей договоренности.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три автомобиля и все они поворачивают налево. Перекресток не оборудован светофорами, также здесь отсутствуют какие-либо знаки. То есть имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог.

На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться по правилу помехи справа или его еще называют "правилом правой руки".

Но мы видим ситуацию, когда каждый водитель имеет помеху с правой стороны. В таких случаях наиболее правильным решением будет разъехаться по общей договоренности.

Например, водитель желтого автомобиля взял инициативу в свои руки и подал сигнал, что он уступит дорогу. Соответственно, помеха справа автоматически исчезает у водителя синего авто, и он может проезжать первым. Теперь помеха исчезла у водителя красной машины, и он уезжает вторым. А последним проезжает водитель желтого авто.

Правильный ответ №7

Ранее мы предлагали задачи по правилам переезда перекрестка – здесь и здесь.

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