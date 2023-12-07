Тест по ПДД — как проехать через сложный перекресток
Задача о порядке пересечения перекрестка. Кто проедет первым, а кто — последним?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленые и красные автомобили первые, синий последний.
- Велосипедист первый, зеленый последний.
- Красный первый, зеленый последний.
- Красный первый, велосипедист последний.
- Зеленый первый, последний велосипедист.
- Велосипедист первый, синий последний.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке порядок движения определяют дорожные знаки. Перед синим авто есть два знака — 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".
Эти знаки дают понять, что по главной дороге двигаются велосипедист и водитель красного автомобиля, а значит, именно они будут определять, кто проедет перекресток первым, а кто — вторым. По второстепенной дороге движутся водители зеленой и синей машин, и они будут определять, кто проедет последним.
Велосипедист является полноправным участником дорожного движения и не должен уступать только потому, что он едет на велосипеде. Более того, как раз он имеет преимущество и проедет перекресток первым, поскольку находится с водителем красной машины на равнозначных дорогах, а значит вступает в силу правило помехи справа, которое используется в таких случаях. А велосипедист является для водителя красного авто помехой с правой стороны.
По этому же правилу определяем, кто проедет третьим, а кто — последним. Предпочтение отдается водителю синего авто, ведь он является помехой справа для водителя зеленого.
Итак, порядок разъезда: велосипедист, красный автомобиль, синий и зеленый.
Правильный ответ №2
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