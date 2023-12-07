Тест по ПДД: как проехать через сложный перекресток

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами"

Задача о порядке пересечения перекрестка. Кто проедет первым, а кто — последним?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленые и красные автомобили первые, синий последний. Велосипедист первый, зеленый последний. Красный первый, зеленый последний. Красный первый, велосипедист последний. Зеленый первый, последний велосипедист. Велосипедист первый, синий последний.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке порядок движения определяют дорожные знаки. Перед синим авто есть два знака — 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Эти знаки дают понять, что по главной дороге двигаются велосипедист и водитель красного автомобиля, а значит, именно они будут определять, кто проедет перекресток первым, а кто — вторым. По второстепенной дороге движутся водители зеленой и синей машин, и они будут определять, кто проедет последним.

Велосипедист является полноправным участником дорожного движения и не должен уступать только потому, что он едет на велосипеде. Более того, как раз он имеет преимущество и проедет перекресток первым, поскольку находится с водителем красной машины на равнозначных дорогах, а значит вступает в силу правило помехи справа, которое используется в таких случаях. А велосипедист является для водителя красного авто помехой с правой стороны.

По этому же правилу определяем, кто проедет третьим, а кто — последним. Предпочтение отдается водителю синего авто, ведь он является помехой справа для водителя зеленого.

Итак, порядок разъезда: велосипедист, красный автомобиль, синий и зеленый.

Правильный ответ №2

Раньше мы предлагали интересные задачи по порядку разъезда перекрестков — здесь и здесь.