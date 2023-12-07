Тест з ПДР — як проїхати через складне перехрестя
Задача про порядок перетину перехрестя. Хто проїде першим, а хто — останнім?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений та червоний автомобілі перші, синій останній.
- Велосипедист перший, зелений останній.
- Червоний перший, зелений останній.
- Червоний перший, велосипедист останній.
- Зелений перший, велосипедист останній.
- Велосипедист перший, синій останній.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті порядок руху визначають дорожні знаки. Перед синім авто є два знаки — 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Ці знаки дають зрозуміти, що по головній дорозі рухаються велосипедист та водій червоного автомобіля, а значить саме вони будуть визначати, хто проїде перехрестя першим, а хто — другим. По другорядній дорозі рухаються водії зеленої та синьої машин, й вони визначатимуть, хто проїде останнім.
Велосипедист є повноправним учасником дорожнього руху і не має поступатися лише через те, що він їде на велосипеді. Щобільше, якраз він має перевагу і проїде перехрестя першим, позаяк знаходиться з водієм червоної машини на рівнозначних дорогах, а значить набуває чинності правило перешкоди праворуч, яке використовується у таких випадках. А велосипедист є для водія червоного авто перешкодою з правого боку.
За цим же самим правилом визначаємо, хто проїде третім, а хто — останнім. Перевага надається водієві синього авто, адже він є перешкодою з правого боку для водія зеленого.
Отже, порядок роз'їзду: велосипедист, червоний автомобіль, синій і зелений.
Правильна відповідь №2
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