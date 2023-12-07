Тест з ПДР: як проїхати через складне перехрестя

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами"

Задача про порядок перетину перехрестя. Хто проїде першим, а хто — останнім?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений та червоний автомобілі перші, синій останній. Велосипедист перший, зелений останній. Червоний перший, зелений останній. Червоний перший, велосипедист останній. Зелений перший, велосипедист останній. Велосипедист перший, синій останній.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті порядок руху визначають дорожні знаки. Перед синім авто є два знаки — 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Ці знаки дають зрозуміти, що по головній дорозі рухаються велосипедист та водій червоного автомобіля, а значить саме вони будуть визначати, хто проїде перехрестя першим, а хто — другим. По другорядній дорозі рухаються водії зеленої та синьої машин, й вони визначатимуть, хто проїде останнім.

Велосипедист є повноправним учасником дорожнього руху і не має поступатися лише через те, що він їде на велосипеді. Щобільше, якраз він має перевагу і проїде перехрестя першим, позаяк знаходиться з водієм червоної машини на рівнозначних дорогах, а значить набуває чинності правило перешкоди праворуч, яке використовується у таких випадках. А велосипедист є для водія червоного авто перешкодою з правого боку.

За цим же самим правилом визначаємо, хто проїде третім, а хто — останнім. Перевага надається водієві синього авто, адже він є перешкодою з правого боку для водія зеленого.

Отже, порядок роз'їзду: велосипедист, червоний автомобіль, синій і зелений.

Правильна відповідь №2

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