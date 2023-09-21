Тест по ПДД: как решить скопление транспорта на круговом перекрестке

Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".

Круговые перекрестки часто могут стать проблемой для некоторых водителей. В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль, желтый, грузовик. Желтый, зеленый, грузовик. Грузовик, зеленый, желтый. Грузовик, желтый, зеленый. Зеленый, грузовик, желтый. Желтый, грузовик, зеленый.

Разбор задачи

На круговом перекрестке желтая и зеленая машины двигаются по кругу, а грузовик собирается выехать на перекресток.

Согласно п. 16.12 ПДД водитель грузовика обязан дать дорогу обеим легковушкам, уже двигающимся по кругу. Следовательно, грузовик должен проехать последним.

Поскольку зеленое и желтое авто двигаются по кругу, они находятся на равнозначных дорогах. Поэтому разъехаться им поможет правило правой руки.

Согласно правилу уступить должен водитель, который имеет препятствие с правой стороны. То есть водитель зеленого автомобиля.

Таким образом, первым перекресток проедет водитель желтого авто, затем водитель зеленой машины, последним — водитель грузовика.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали сложную задачу по пересечению кругового перекрестка, которую провалили 80% водителей. Также давали тест по вариантам заезда и съезда с кругового перекрестка.