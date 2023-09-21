Тест по ПДД: как решить скопление транспорта на круговом перекрестке
Круговые перекрестки часто могут стать проблемой для некоторых водителей. В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль, желтый, грузовик.
- Желтый, зеленый, грузовик.
- Грузовик, зеленый, желтый.
- Грузовик, желтый, зеленый.
- Зеленый, грузовик, желтый.
- Желтый, грузовик, зеленый.
Разбор задачи
На круговом перекрестке желтая и зеленая машины двигаются по кругу, а грузовик собирается выехать на перекресток.
Согласно п. 16.12 ПДД водитель грузовика обязан дать дорогу обеим легковушкам, уже двигающимся по кругу. Следовательно, грузовик должен проехать последним.
Поскольку зеленое и желтое авто двигаются по кругу, они находятся на равнозначных дорогах. Поэтому разъехаться им поможет правило правой руки.
Согласно правилу уступить должен водитель, который имеет препятствие с правой стороны. То есть водитель зеленого автомобиля.
Таким образом, первым перекресток проедет водитель желтого авто, затем водитель зеленой машины, последним — водитель грузовика.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали сложную задачу по пересечению кругового перекрестка, которую провалили 80% водителей. Также давали тест по вариантам заезда и съезда с кругового перекрестка.