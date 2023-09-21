Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД: как решить скопление транспорта на круговом перекрестке arrow

Тест по ПДД: как решить скопление транспорта на круговом перекрестке

21 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как решить скопление транспорта на круговом перекрестке
Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Круговые перекрестки часто могут стать проблемой для некоторых водителей. В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Зеленый автомобиль, желтый, грузовик.
  2. Желтый, зеленый, грузовик.
  3. Грузовик, зеленый, желтый.
  4. Грузовик, желтый, зеленый.
  5. Зеленый, грузовик, желтый.
  6. Желтый, грузовик, зеленый.

Разбор задачи

На круговом перекрестке желтая и зеленая машины двигаются по кругу, а грузовик собирается выехать на перекресток.

Согласно п. 16.12 ПДД водитель грузовика обязан дать дорогу обеим легковушкам, уже двигающимся по кругу. Следовательно, грузовик должен проехать последним.

Поскольку зеленое и желтое авто двигаются по кругу, они находятся на равнозначных дорогах. Поэтому разъехаться им поможет правило правой руки.

Согласно правилу уступить должен водитель, который имеет препятствие с правой стороны. То есть водитель зеленого автомобиля.

Таким образом, первым перекресток проедет водитель желтого авто, затем водитель зеленой машины, последним — водитель грузовика.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали сложную задачу по пересечению кругового перекрестка, которую провалили 80% водителей. Также давали тест по вариантам заезда и съезда с кругового перекрестка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз