Тест з ПДР: як розв'язати скупчення транспорту на круговому перехресті
Кругові перехрестя часто можуть стати проблемою для деяких водіїв. В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений автомобіль, жовтий, вантажівка.
- Жовтий, зелений, вантажівка.
- Вантажівка, зелений, жовтий.
- Вантажівка, жовтий, зелений.
- Зелений, вантажівка, жовтий.
- Жовтий, вантажівка, зелений.
Розбір задачі
На круговому перехресті жовта та зелена машини рухаються по колу, а вантажівка збирається виїхати на перехрестя.
Згідно з п. 16.12 ПДР водій вантажівки зобов'язаний дати дорогу обом легковикам, що вже рухаються по колу. Отже, вантажівка має проїхати останньою.
Позаяк зелене і жовте авто рухаються по колу, то вони знаходяться на рівнозначних дорогах. Тому роз'їхатися їм допоможе правило правої руки.
Згідно з правилом поступитися має той водій, який має перешкоду з правого боку. Тобто — водій зеленого автомобіля.
Таким чином, першим перехрестя проїде водій жовтого авто, потім водій зеленої машини, останнім — водій вантажівки.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували складну задачу з перетину кругового перехрестя, яку провалили 80% водіїв. Також давали тест з варіантами заїзду та з'їзду з кругового перехрестя.