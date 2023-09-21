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Тест з ПДР: як розв'язати скупчення транспорту на круговому перехресті

21 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як розв'язати скупчення транспорту на круговому перехресті
Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Кругові перехрестя часто можуть стати проблемою для деяких водіїв. В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелений автомобіль, жовтий, вантажівка.
  2. Жовтий, зелений, вантажівка.
  3. Вантажівка, зелений, жовтий.
  4. Вантажівка, жовтий, зелений.
  5. Зелений, вантажівка, жовтий.
  6. Жовтий, вантажівка, зелений.

Розбір задачі

На круговому перехресті жовта та зелена машини рухаються по колу, а вантажівка збирається виїхати на перехрестя.

Згідно з п. 16.12 ПДР водій вантажівки зобов'язаний дати дорогу обом легковикам, що вже рухаються по колу. Отже, вантажівка має проїхати останньою.

Позаяк зелене і жовте авто рухаються по колу, то вони знаходяться на рівнозначних дорогах. Тому роз'їхатися їм допоможе правило правої руки.

Згідно з правилом поступитися має той водій, який має перешкоду з правого боку. Тобто — водій зеленого автомобіля.

Таким чином, першим перехрестя проїде водій жовтого авто, потім водій зеленої машини, останнім — водій вантажівки.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували складну задачу з перетину кругового перехрестя, яку провалили 80% водіїв. Також давали тест з варіантами заїзду та з'їзду з кругового перехрестя.

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