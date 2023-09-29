Тест по ПДД: как выполнить обгон на дороге и не получить штраф

Какая траектория обгона разрешена? Рисунок: "За! Правилами".

Обгон — это еще один из самых опасных маневров на дороге, во многих случаях запрещенный. Какой из двух вариантов обгона разрешается выполнить водителю желтого такси?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только вариант А. Только вариант Б. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

На дороге водитель желтого такси собирается совершить обгон. Для этого у него есть два варианта.

Вариант А — это обгон только синего автомобиля, а вариант Б — и синего, и красного. Разрешается ли обогнать сразу два транспортных средства?

Согласно п. 14.5 ПДД, обгон нескольких автомобилей одновременно разрешается при условии, что он не создаст опасности встречным машинам.

Итак, как мы видим, такой маневр водителю такси не запрещен.

Теперь разберем на дорожные знаки. Здесь у них два — 3.25 "Обгон запрещено" и 7.1.1 "Расстояние до объекта".

В этой ситуации знаки сообщают, что обгон будет запрещен через 800 метров.

Итак, водитель желтого такси может обогнать как синий, так и красный автомобили.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали хитрую задачу по ПДД об объезде на пешеходном переходе.