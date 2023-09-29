Тест з ПДР: як виконати обгін на дорозі та не отримати штраф

Яка траєкторія обгону дозволена? Рисунок: "За! Правилами".

Обгін — це ще один з найнебезпечніших маневрів на дорозі, який у багатьох випадках заборонений. Який з двох варіантів обгону дозволяється виконати водієві жовтого таксі?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише варіант А. Лише варіант Б. Обидва варіанти дозволені. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

На дорозі водій жовтого таксі збирається виконати обгін. Для цього у нього є два варіанти.

Варіант А — це обгін лише синього автомобіля, а варіант Б — і синього, і червоного. Чи дозволяється обігнати одразу два транспортні засоби?

Згідно з п. 14.5 ПДР обгін декількох автомобілів одночасно дозволяється за умови, що він не створить небезпеки зустрічним машинам.

Отже, як ми бачимо такий маневр водієві таксі не заборонений.

Тепер розберемо на дорожні знаки. Тут у їх два — 3.25 "Обгін заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

В цій ситуації знаки повідомляють, що обгін буде заборонено через 800 метрів

Отже, водій жовтого таксі може обігнати як синій, так і червоний автомобілі.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали хитру задача з ПДР про об'їзд на пішохідному переході.