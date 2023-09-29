Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР: як виконати обгін на дорозі та не отримати штраф arrow

Тест з ПДР: як виконати обгін на дорозі та не отримати штраф

29 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як виконати обгін на дорозі та не отримати штраф
Яка траєкторія обгону дозволена? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Обгін — це ще один з найнебезпечніших маневрів на дорозі, який у багатьох випадках заборонений. Який з двох варіантів обгону дозволяється виконати водієві жовтого таксі?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Лише варіант А.
  2. Лише варіант Б.
  3. Обидва варіанти дозволені.
  4. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

На дорозі водій жовтого таксі збирається виконати обгін. Для цього у нього є два варіанти.

Варіант А — це обгін лише синього автомобіля, а варіант Б — і синього, і червоного. Чи дозволяється обігнати одразу два транспортні засоби?

Згідно з п. 14.5 ПДР обгін декількох автомобілів одночасно дозволяється за умови, що він не створить небезпеки зустрічним машинам.

Отже, як ми бачимо такий маневр водієві таксі не заборонений.

Тепер розберемо на дорожні знаки. Тут у їх два — 3.25 "Обгін заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

В цій ситуації знаки повідомляють, що обгін буде заборонено через 800 метрів

Отже, водій жовтого таксі може обігнати як синій, так і червоний автомобілі.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали хитру задача з ПДР про об'їзд на пішохідному переході.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз