Тест по ПДД: кто имеет преимущество, несмотря на знаки приоритета

Кто имеет приоритет на перекрестке? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на проезд перекрестков. Как должен действовать водитель синего автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Должен уступить трамваю. Должен уступить красному авто. Должен пропустить трамвай и красный автомобиль. Проедет перекресток первым.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три транспортных средства. Синий автомобиль поворачивает налево, красный — направо, а трамвай проезжает прямо. Перекресток оборудован светофорами, на котором горит зеленый сигнал, разрешающий движение всем транспортным средствам.

Кто же проедет первым?

Поскольку движение разрешено всем, то порядок движения помогут определить знаки приоритета — знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

По знакам преимущество имеет водитель синего автомобиля. Но это не так. Читаем 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулятора или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предпочитается независимо от направления его движения".

Также читаем п. 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Таким образом, в изображенной на рисунке ситуации водитель синего автомобиля обязан уступить дорогу как трамваю, так и красной машине.

Правильный ответ №3

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