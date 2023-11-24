Тест по ПДД: решите ситуацию на перекрестке, в которой многие теряются

Кого пропустит таксист? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме проезда перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель такси?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваю и красному автомобилю. Трамваю и синему автомобилю. Только синему автомобилю. Только трамваю. Должен уступить всем. Нет должен уступать никому.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку подъехали четыре транспортных средства. Трамвай и красный автомобиль поворачивают налево, а такси и синяя машина проезжают прямо.

Дороги на перекрестке неравнозначны, так как на нем установлены знаки приоритета.

Сразу можно сказать, что таксист не должен уступать водителю синего автомобиля, ведь тот находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Дать дорогу".

Такси, красный автомобиль и трамвай находятся на главной дороге, о чем говорит знак 2.3 "Главная дорога".

Должен ли таксист пропускать красный автомобиль и трамвай. Читаем п. 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть водитель такси обязан дать дорогу трамваю, ведь они находятся на равнозначных дорогах, где преимущество всегда имеет трамвай.

Чтобы разобраться с красным авто, читаем п. 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или справа".

Таким образом, водитель красного автомобиля, который поворачивает налево, должен дать дорогу проезжающему такси.

Следовательно, водитель такси обязан уступить дорогу только трамваю.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.