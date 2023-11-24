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Тест з ПДР — розв'яжіть ситуацію на перехресті, в якій багато хто губиться

24 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: розв'яжіть ситуацію на перехресті, в якій багато хто губиться
Кого пропустить таксист? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзду перехресть. Кому повинен поступитися дорогою водій таксі?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Трамваю та червоному автомобілю.
  2. Трамваю та синьому автомобілю.
  3. Лише синьому автомобілю.
  4. Лише трамваю.
  5. Має поступитися усім.
  6. Немає поступатися нікому.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай та червоне авто повертають ліворуч, а таксі та синя машина проїжджають прямо.

Дороги на перехресті нерівнозначні, позаяк на ньому встановлені знаки пріоритету.

Одразу можна сказати, що таксист не має поступатися водієві синього автомобіля, адже той знаходиться на другорядній дорозі, про що свідчить знак 2.1 "Дати дорогу".

Таксі, червоне авто та трамвай знаходяться на головній дорозі, про що каже знак 2.3 "Головна дорога".

Чи повинен таксист пропускати червоне авто та трамвай. Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто водій таксі зобов'язаний дати дорогу трамваю, адже вони знаходяться на рівнозначних дорогах, де перевагу завжди має трамвай.

Щоб розібратися з червоним авто, читаємо п. 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, водій червоного автомобіля, який повертає ліворуч, має дати дорогу таксі, що проїжджає прямо.

Отже, водій таксі зобов'язаний поступитися дорогою лише трамваю.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.

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