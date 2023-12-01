Тест з ПДР — хто має перевагу попри знаки пріоритету
Задача на проїзд перехресть. Як має діяти водій синього автомобіля?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Має поступитися трамваю.
- Має поступитися червоному авто.
- Має пропустити трамвай і червоне авто.
- Проїде перехрестя першим.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Синій автомобіль повертає ліворуч, червоний — праворуч, а трамвай проїжджає прямо. Перехрестя обладнане світлофорами, на якому горить зелений сигнал, що дозволяє рух усім транспортним засобам.
Хто ж проїде першим?
Позаяк рух дозволено усім, то порядок руху допоможуть визначити знаки пріоритету — знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".
За знаками перевагу має водій синього автомобіля. Але це не так. Читаємо 16.7 ПДР:
"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".
Також читаємо п. 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Таким чином у зображеній на малюнку ситуації водій синього автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою як трамваю, так і червоній машині.
Правильна відповідь №3
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