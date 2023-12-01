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Тест з ПДР — хто має перевагу попри знаки пріоритету

1 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто має перевагу попри знаки пріоритету
Хто має пріоритет на перехресті? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на проїзд перехресть. Як має діяти водій синього автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Має поступитися трамваю.
  2. Має поступитися червоному авто.
  3. Має пропустити трамвай і червоне авто.
  4. Проїде перехрестя першим.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Синій автомобіль повертає ліворуч, червоний — праворуч, а трамвай проїжджає прямо. Перехрестя обладнане світлофорами, на якому горить зелений сигнал, що дозволяє рух усім транспортним засобам.

Хто ж проїде першим?

Позаяк рух дозволено усім, то порядок руху допоможуть визначити знаки пріоритету — знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

За знаками перевагу має водій синього автомобіля. Але це не так. Читаємо 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Також читаємо п. 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Таким чином у зображеній на малюнку ситуації водій синього автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою як трамваю, так і червоній машині.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду перехресть — тут і тут.

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