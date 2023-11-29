Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД — кто имеет приоритет, скорая или маршрутка arrow

Тест по ПДД — кто имеет приоритет, скорая или маршрутка

29 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто имеет приоритет, скорая или маршрутка
Должна ли маршрутка пропускать скорую? Рисунок: "Украина за рулем"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Водитель скорой помощи перестраивается на выделенную полосу для поворота вправо. Должен ли водитель маршрутки дать ему дорогу?

Задачу предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Должен.
  2. Должен, если водитель скорой включит сирену.
  3. Не должен.

Разбор задачи

Маршрутное такси едет по полосе, выделенной для движения маршрутных транспортных средств, на законных основаниях. Читаем п. 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси) на этой полосе".

Поскольку скорая перестраивается на эту полосу, ее водитель должен выполнить требование п. 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Водителю скорой для получения преимущества необходимо выполнить условия п. 3.2 ПДД:

"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".

В таком случае непредоставление приоритета машине скорой помощи грозит водителю маршрутки штрафом в размере 510 грн (ч. 3 ст. 122 КУоАП).

Правильный ответ №2

Ранее мы рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке. Также предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме