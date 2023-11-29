Тест по ПДД: кто имеет приоритет, скорая или маршрутка

Должна ли маршрутка пропускать скорую? Рисунок: "Украина за рулем"

Водитель скорой помощи перестраивается на выделенную полосу для поворота вправо. Должен ли водитель маршрутки дать ему дорогу?

Задачу предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Должен. Должен, если водитель скорой включит сирену. Не должен.

Разбор задачи

Маршрутное такси едет по полосе, выделенной для движения маршрутных транспортных средств, на законных основаниях. Читаем п. 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси) на этой полосе".

Поскольку скорая перестраивается на эту полосу, ее водитель должен выполнить требование п. 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Водителю скорой для получения преимущества необходимо выполнить условия п. 3.2 ПДД:

"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".

В таком случае непредоставление приоритета машине скорой помощи грозит водителю маршрутки штрафом в размере 510 грн (ч. 3 ст. 122 КУоАП).

Правильный ответ №2

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