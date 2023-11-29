Тест по ПДД — кто имеет приоритет, скорая или маршрутка
Водитель скорой помощи перестраивается на выделенную полосу для поворота вправо. Должен ли водитель маршрутки дать ему дорогу?
Задачу предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Должен.
- Должен, если водитель скорой включит сирену.
- Не должен.
Разбор задачи
Маршрутное такси едет по полосе, выделенной для движения маршрутных транспортных средств, на законных основаниях. Читаем п. 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси) на этой полосе".
Поскольку скорая перестраивается на эту полосу, ее водитель должен выполнить требование п. 10.3 ПДД:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Водителю скорой для получения преимущества необходимо выполнить условия п. 3.2 ПДД:
"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".
В таком случае непредоставление приоритета машине скорой помощи грозит водителю маршрутки штрафом в размере 510 грн (ч. 3 ст. 122 КУоАП).
Правильный ответ №2
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