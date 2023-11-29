Тест з ПДР: хто має пріоритет, швидка або маршрутка

Чи має маршрутка пропускати швидку? Малюнок: "Україна за кермом"

Водій машини швидкої допомоги перебудовується на виділену смугу для повороту праворуч. Чи повинен водій маршрутки дати йому дорогу?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Повинен. Повинен, якщо водій швидкої увімкне сирену. Не повинен.

Розбір задачі

Маршрутне таксі їде смугою, виділеною для руху маршрутних транспортних засобів, на законних підставах. Читаємо п. 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі) на цій смузі".

Позаяк швидка перестроюється на цю смугу, її водій має виконати вимогу п. 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Водію швидкої для отримання переваги необхідно виконати умови п. 3.2 ПДР:

"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)".

У такому випадку ненадання пріоритету машині швидкої допомоги загрожує водієві маршрутки штрафом у розмірі 510 грн (ч. 3 ст. 122 КУпАП).

Правильна відповідь №2

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