Тест з ПДР — хто має пріоритет, швидка або маршрутка
Водій машини швидкої допомоги перебудовується на виділену смугу для повороту праворуч. Чи повинен водій маршрутки дати йому дорогу?
Задачу запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Повинен.
- Повинен, якщо водій швидкої увімкне сирену.
- Не повинен.
Розбір задачі
Маршрутне таксі їде смугою, виділеною для руху маршрутних транспортних засобів, на законних підставах. Читаємо п. 17.1 ПДР:
"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі) на цій смузі".
Позаяк швидка перестроюється на цю смугу, її водій має виконати вимогу п. 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
Водію швидкої для отримання переваги необхідно виконати умови п. 3.2 ПДР:
"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)".
У такому випадку ненадання пріоритету машині швидкої допомоги загрожує водієві маршрутки штрафом у розмірі 510 грн (ч. 3 ст. 122 КУпАП).
Правильна відповідь №2
Раніше ми розповідали, як роз'їхатися на складному перехресті. Також пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто.
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