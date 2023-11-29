Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — хто має пріоритет, швидка або маршрутка arrow

Тест з ПДР — хто має пріоритет, швидка або маршрутка

29 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто має пріоритет, швидка або маршрутка
Чи має маршрутка пропускати швидку? Малюнок: "Україна за кермом"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Водій машини швидкої допомоги перебудовується на виділену смугу для повороту праворуч. Чи повинен водій маршрутки дати йому дорогу?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Повинен.
  2. Повинен, якщо водій швидкої увімкне сирену.
  3. Не повинен.

Розбір задачі

Маршрутне таксі їде смугою, виділеною для руху маршрутних транспортних засобів, на законних підставах. Читаємо п. 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі) на цій смузі".

Позаяк швидка перестроюється на цю смугу, її водій має виконати вимогу п. 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Водію швидкої для отримання переваги необхідно виконати умови п. 3.2 ПДР:

"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)".

У такому випадку ненадання пріоритету машині швидкої допомоги загрожує водієві маршрутки штрафом у розмірі 510 грн (ч. 3 ст. 122 КУпАП).

Правильна відповідь №2

Раніше ми розповідали, як роз'їхатися на складному перехресті. Також пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі