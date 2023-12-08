Тест по ПДД: кто нарушает правила, водитель такси или велосипедист

Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Кто нарушает правила в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипедист. Водитель желтого такси. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Велосипедист и водитель такси двигаются прямо без изменения направления движения. Так как кто-нибудь из них может нарушать правила?

Прежде всего, привлекают внимание знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и дорожная разметка 1.27, которая также обозначает полосу для движения маршрутных транспортных средств.

То есть оба участника дорожного движения едут по полосам для маршрутных транспортных средств. А имеют ли они на это право?

Читаем п. 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе ".

Следовательно, ни таксист, ни велосипедист не нарушают правила дорожного движения.

Правильный ответ №4

Раньше мы предлагали задачи по теме преимущества маршрутных транспортных средств — здесь и здесь.