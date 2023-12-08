Тест по ПДД — кто нарушает правила, водитель такси или велосипедист
Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Кто нарушает правила в изображенной ситуации?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедист.
- Водитель желтого такси.
- Оба нарушают правила.
- Оба не нарушают правила.
Разбор задачи
Велосипедист и водитель такси двигаются прямо без изменения направления движения. Так как кто-нибудь из них может нарушать правила?
Прежде всего, привлекают внимание знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и дорожная разметка 1.27, которая также обозначает полосу для движения маршрутных транспортных средств.
То есть оба участника дорожного движения едут по полосам для маршрутных транспортных средств. А имеют ли они на это право?
Читаем п. 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе ".
Следовательно, ни таксист, ни велосипедист не нарушают правила дорожного движения.
Правильный ответ №4
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