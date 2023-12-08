Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД — кто нарушает правила, водитель такси или велосипедист arrow

Тест по ПДД — кто нарушает правила, водитель такси или велосипедист

8 декабря 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто нарушает правила, водитель такси или велосипедист
Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Кто нарушает правила в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Велосипедист.
  2. Водитель желтого такси.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Велосипедист и водитель такси двигаются прямо без изменения направления движения. Так как кто-нибудь из них может нарушать правила?

Прежде всего, привлекают внимание знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и дорожная разметка 1.27, которая также обозначает полосу для движения маршрутных транспортных средств.

То есть оба участника дорожного движения едут по полосам для маршрутных транспортных средств. А имеют ли они на это право?

Читаем п. 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе ".

Следовательно, ни таксист, ни велосипедист не нарушают правила дорожного движения.

Правильный ответ №4

Раньше мы предлагали задачи по теме преимущества маршрутных транспортных средств — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме