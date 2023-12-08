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Тест з ПДР — хто порушує правила, водій таксі чи велосипедист

8 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто порушує правила, водій таксі чи велосипедист
Хто не правий? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Хто порушує правила в зображеній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Велосипедист.
  2. Водій жовтого таксі.
  3. Обоє порушують правила.
  4. Обоє не порушують правила.

Розбір задачі

Велосипедист та водій таксі рухаються прямо без зміни напрямків руху. То як хтось з них може порушувати правила?

Насамперед привертають увагу знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" та дорожня розмітка 1.27, яка також позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів.

Тобто обидва учасники дорожнього руху їдуть по смугах для маршрутних транспортних засобів. А чи мають вони на це право?

Читаємо п. 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів"  або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів"  забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Отже, ані таксист, ані велосипедист не порушують правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі з теми переваги маршрутних транспортних засобів — тут і тут.

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