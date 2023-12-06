Тест по ПДД: кто забыл о знаках и нарушит правила

Какой автомобиль может выполнить маневр? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого автомобиля вправе выполнить задуманный маневр?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель желтого автомобиля. Только водитель красного. Оба имеют право. Оба не имеют права.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали два автомобиля. Водитель красного намерен повернуть налево, а водитель желтого — развернуться.

Прежде всего следует обратить внимание на знаки.

Сразу видим, что водителю красного автомобиля поворот налево запрещается. Так как это будет противоречить требованиям знака 3.23 "Поворот налево запрещен".

Также знак 5.16 "Направления движения по полосам" позволяет водителю красной машины движение с правой полосы только прямо.

Интересная ситуация с желтым автомобилем. Знак 5.16 разрешается проехать прямо, повернуть налево и развернуться.

Но знак 3.23 запрещает поворот налево. К тому же он временный, поскольку имеет желтый фон, что дает ему преимущество перед постоянными знаками. Читаем п. 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

То есть на изображенном перекрестке поворачивать налево временно запрещается независимо от полосы на которой находится авто. Но знак 3.23 никак не запрещает разворот, поэтому водитель желтой машины может спокойно совершить задуманный маневр.

Правильный ответ №1

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