Тест з ПДР: хто забув про знаки та порушить правила

Яке авто може виконати маневр? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля має право виконати задуманий маневр?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише водій жовтого автомобіля. Лише водій червоного. Обидва мають право. Обидва не мають права.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Водій червоного має намір повернути ліворуч, а водій жовтого — розвернутися.

Насамперед слід звернути увагу на знаки.

Одразу бачимо, що водієві червоного автомобіля поворот ліворуч забороняється. Позаяк це буде суперечити вимогам знаку 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Також знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє водієві червоної машини рух з правої смуги лише прямо.

Цікава ситуація з жовтим автомобілем. Знак 5.16 дозволяється проїхати прямо, повернути ліворуч та розвернутися.

Але знак 3.23 забороняє поворот ліворуч. До того ж він є тимчасовим, позаяк має жовтий фон, що дає йому перевагу перед постійними знаками. Читаємо п. 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Тобто на зображеному перехресті повертати ліворуч тимчасово забороняється незалежно від смуги на якій знаходиться авто. Але знак 3.23 аж ніяк не забороняє розворот, тому водій жовтої машини може спокійно виконати задуманий маневр.

Правильна відповідь №1

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