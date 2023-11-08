Тест по ПДД: только опытный водитель ответит, куда может проехать авто

Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда может продолжить движение водитель красного автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Прямо и направо. Только направо. Прямо и обратно. Направо и налево. Все направления, кроме налево. Все направления кроме направо.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал красный автомобиль. Водителю предлагаются четыре траектории для продолжения движения.

Перекресток оборудован светофором, и на нем зеленый сигнал, который позволяет движение по всем направлениям. Но рядом расположен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Следовательно, повернуть налево категорически запрещается, ведь тогда водитель будет ехать против встречного потока.

Любопытно, что разворот этот знак не запрещает. Так же ничего не запрещает проехать прямо. А как насчет поворота направо?

Единственным препятствием повернуть направо является крайняя левая полоса, на которой водитель находится. Но ведь правая полоса занята сломавшимся желтым автомобилем, что делает невозможным поворот направо с правой полосы.

В таких случаях читаем п. 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или приказывающих дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

То есть в этой ситуации водителю красного автомобиля разрешаются проехать по всем направлениям, кроме налево.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачу по теме, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке, выясняя, можно ли сразу ехать в левый ряд.