Тест з ПДР: лише досвідчений водій відповість, куди може проїхати авто

Куди дозволено рух? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми початок руху та зміну його напрямку. Куди може продовжити рух водій червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Лише праворуч. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. Усі напрямки, окрім ліворуч. Усі напрямки, окрім праворуч.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль. Водієві пропонуються чотири траєкторії для продовження руху.

Перехрестя обладнане світлофором, й наразі на ньому зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але поруч розташований знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Отже, повернути ліворуч категорично забороняється, адже тоді водій буде їхати проти потоку.

Цікаво, що розворот цей знак не забороняє. Так само нічого не забороняє проїхати прямо. А як щодо повороту праворуч?

Єдиною завадою повернути праворуч є крайня ліва смуга, на якій водій знаходиться. Але ж права смуга зайнята жовтим автомобілем, який зламався, що унеможливлює поворот праворуч з правої смуги.

В таких випадках читаємо п. 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Тобто в цій ситуації водієві червоного автомобіля дозволяються проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.