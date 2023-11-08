Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — лише досвідчений водій відповість, куди може проїхати авто arrow

Тест з ПДР — лише досвідчений водій відповість, куди може проїхати авто

8 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: лише досвідчений водій відповість, куди може проїхати авто
Куди дозволено рух? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміну його напрямку. Куди може продовжити рух водій червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо та праворуч.
  2. Лише праворуч.
  3. Прямо та у зворотному напрямку.
  4. Праворуч та ліворуч.
  5. Усі напрямки, окрім ліворуч.
  6. Усі напрямки, окрім праворуч.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль. Водієві пропонуються чотири траєкторії для продовження руху.

Перехрестя обладнане світлофором, й наразі на ньому зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але поруч розташований знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Отже, повернути ліворуч категорично забороняється, адже тоді водій буде їхати проти потоку.

Цікаво, що розворот цей знак не забороняє. Так само нічого не забороняє проїхати прямо. А як щодо повороту праворуч?

Єдиною завадою повернути праворуч є крайня ліва смуга, на якій водій знаходиться. Але ж права смуга зайнята жовтим автомобілем, який зламався, що унеможливлює поворот праворуч з правої смуги.

В таких випадках читаємо п. 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Тобто в цій ситуації водієві червоного автомобіля дозволяються проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі