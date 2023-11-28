Тест по ПДД: не перепутайте знак, чтобы выбрать правильное направление движения

Куда можно проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Интересна задача по правилам начала движения и изменения его направления. Какие траектории разрешены для дальнейшего движения водителю красного автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только направление А. Направления Б и В. Только направление В. Только направление Б. Направления А и В. Все направления разрешены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал красный автомобиль, водителю которого предлагаются три направления для дальнейшего движения.

На рисунке перед перекрестком видим знак 5.4 "Конец дороги для автомобилей".

Знак лишь означает окончание дороги для автомобилей, где действуют определенные требования и запреты. Но этот знак не запрещает движение легковых автомобилей, как могли подумать неопытные или просто невнимательные водители. Он не запрещает ни движение прямо, ни поворот налево, ни разворот.

Может возникнуть вопрос, а почему траектория А такая странная? Зачем водителю перестраиваться на правую полосу? Поступить так будет правильно, ведь правая полоса свободна, и в таком случае двигаться прямо следует именно по ней и выезжать на левую полосу только тогда, когда правая будет занята, перед поворотом налево или разворотом.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.