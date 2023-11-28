Тест з ПДР: не переплутайте знак, щоб обрати правильний напрямок руху

Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Цікава задача з правил початку та зміни напрямку руху. Які траєкторії дозволені для подальшого руху водієві червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише напрямок А. Напрямки Б та В. Лише напрямок В. Лише напрямок Б. Напрямки А та В. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль, водієві якого пропонуються три напрямки для подальшого руху.

На малюнку перед перехрестям бачимо знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів".

Знак лише позначає закінчення дороги для автомобілів, де діють певні вимоги та заборони. Але цей знак не забороняє рух легкових автомобілів, як могли подумати недосвідчені або ж просто неуважні водії. Він не забороняє ані рух прямо, ані поворот ліворуч, ані розворот.

Може виникнути питання, а чому траєкторія А така дивна? Для чого водієві перелаштовуватися на праву смугу? Поступити так буде правильно, адже права смуга вільна, й в такому разі рухатися прямо слід саме по ній і виїжджати на ліву смугу лише тоді, коли права буде зайнята, або ж перед поворотом ліворуч чи розворотом.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.