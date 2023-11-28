Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — не переплутайте знак, щоб обрати правильний напрямок руху arrow

Тест з ПДР — не переплутайте знак, щоб обрати правильний напрямок руху

28 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: не переплутайте знак, щоб обрати правильний напрямок руху
Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Цікава задача з правил початку та зміни напрямку руху. Які траєкторії дозволені для подальшого руху водієві червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Лише напрямок А.
  2. Напрямки Б та В.
  3. Лише напрямок В.
  4. Лише напрямок Б.
  5. Напрямки А та В.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль, водієві якого пропонуються три напрямки для подальшого руху.

На малюнку перед перехрестям бачимо знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів".

Знак лише позначає закінчення дороги для автомобілів, де діють певні вимоги та заборони. Але цей знак не забороняє рух легкових автомобілів, як могли подумати недосвідчені або ж просто неуважні водії. Він не забороняє ані рух прямо, ані поворот ліворуч, ані розворот.

Може виникнути питання, а чому траєкторія А така дивна? Для чого водієві перелаштовуватися на праву смугу? Поступити так буде правильно, адже права смуга вільна, й в такому разі рухатися прямо слід саме по ній і виїжджати на ліву смугу лише тоді, коли права буде зайнята, або ж перед поворотом ліворуч чи розворотом.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Актуальне по темі