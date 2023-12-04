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Тест по ПДД — что запрещает выполнить обгон

4 декабря 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: что запрещает выполнить обгон
Нарушает ли правила синий автомобиль? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам обгона на дороге. Разрешается ли водителю синего автомобиля обогнать грузовик?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только при условии, что скорость движения грузового автомобиля впереди менее 30 км/ч.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель синей машины намерен совершить обгон. Что может ему запретить это сделать?

В первую очередь обращаем внимание на знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".

Даже из названия этого знака можно понять, что он запрещает выполнять обгон водителям, управляющим автомобилем максимальная допустимая масса которого свыше 3,5 т. Водителю же легковушки этот знак выполнить обгон не запрещает.

Еще один нюанс. Некоторые могли подумать, что водитель синего авто нарушит правила, ведь выполнит обгон на перекрестке. Действительно, обгон на перекрестке запрещает п. 14.6 ПДД, но на рисунке нет перекрестка. А как же этот поворот налево на заправку?

Выезды из заправки, жилых зон, дворов и других прилегающих к дороге территорий не являются перекрестком.

Следовательно, водитель синего автомобиля не нарушит правила и может спокойно совершить обгон.

Правильный ответ №1

Раньше мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

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