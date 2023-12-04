Тест з ПДР: що забороняє виконати обгін

Чи порушує правила синє авто? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з правил обгону на дорозі. Чи дозволяється водієві синього автомобіля обігнати вантажівку?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється лише за умови, що швидкість руху вантажного автомобіля попереду менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

Водій синьої машини має намір виконати обгін. Що може заборонити йому це зробити?

Насамперед звертаємо увагу на знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".

Навіть з назви цього знаку можна зрозуміти, що він забороняє виконувати обгін водіям, які керують автомобілем максимальна допустима маса якого понад 3,5 т. Водієві ж легковика цей знак виконати обгін не забороняє.

Ще один нюанс. Дехто міг подумати, що водій синього авто порушить правила, адже виконає обгін на перехресті. Справді, обгін на перехресті забороняє п. 14.6 ПДР, але на малюнку немає перехрестя. А як же оцей поворот ліворуч на заправку?

Виїзди з заправки, житлових зон, дворів та інших прилеглих до дороги територій не є перехрестям.

Отже, водій синього автомобіля не порушить правила і може спокійно виконати обгін.

Правильна відповідь №1

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