Тест по ПДД: сложный случай на круговом перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами"

На круговом перекрестке встретились три автомобиля. Каков будет порядок разъезда?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленое авто, синее, красное Синее, красное, зеленое Красное, синее, зеленое Зеленое, красное, синее Синее, зеленое, красное Красное, зеленое, синее

Разбор задачи

Водитель зеленого авто пытается въехать на перекресток, а водители красного и синего авто уже двигаются по кругу.

Согласно п. 16.12 ПДД, на круговых перекрестках преимущество отдается машинам, которые уже двигаются по кругу. Поэтому водитель зеленого автомобиля должен пропустить другие транспортные средства.

Далее, водитель синего пикапа пытается перестроиться в полосу, по которой уже двигается красная легковушка. И хотя водитель пикапа находится справа от красного автомобиля, все же именно он должен уступить дорогу.

Согласно п. 10.3 ПДД, в случае перестройки на другую полосу водитель должен дать дорогу машинам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен въехать. То есть, водитель красного автомобиля имеет преимущество.

Правильный ответ №3

Порядок разъезда будет выглядеть следующим образом. Сначала проедет красный автомобиль, за ним — синий пикап, последней — зеленая машина.

Ранее мы предлагали сложную задачу о порядке проезда на круговом перекрестке, которую не смогли решить 80% водителей. Также давали тест о пересечении перекрестка с трамвайными путями.