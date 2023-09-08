Тест з ПДР: складний випадок на круговому перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами"

На круговому перехресті зустрілися три автомобілі. Яким буде порядок роз'їзду?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

Водій зеленого авто намагається в'їхати на перехрестя, а водії червоного та синього авто вже рухаються по колу.

Згідно з п. 16.12 ПДР, на кругових перехрестях перевага надається машинам, які вже рухаються по колу. Тому водій зеленого авто мусіть пропустити інші транспортні засоби.

Далі, водій синього пікапа намагається перебудуватися у смугу, по якій вже рухається червоний легковик. І хоча водій пікапа знаходиться праворуч від легковика, все ж саме він повинен поступитися дорогою.

Відповідно до п. 10.3 ПДР, у разі перебудови на іншу смугу водій має дати дорогу машинам, котрі рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір заїхати. Отже, водій червоного авто має перевагу.

Правильна відповідь №3

Порядок роз'їзду виглядатиме таким чином. Спочатку проїде червоне авто, за ним — синій пікап, останньою — зелена машина.

Раніше ми пропонували складну задачу про порядок проїзду на круговому перехресті, яку не змогли розв'язати 80% водіїв. Також давали тест про перетин перехрестя з трамвайними путями.