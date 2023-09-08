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Тест з ПДР: складний випадок на круговому перехресті

8 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: складний випадок на круговому перехресті
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

На круговому перехресті зустрілися три автомобілі. Яким буде порядок роз'їзду?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелене авто, синє, червоне
  2. Синє, червоне, зелене
  3. Червоне, синє, зелене
  4. Зелене, червоне, синє
  5. Синє, зелене, червоне
  6. Червоне, зелене, синє

Розбір задачі

Водій зеленого авто намагається в'їхати на перехрестя, а водії червоного та синього авто вже рухаються по колу.

Згідно з п. 16.12 ПДР, на кругових перехрестях перевага надається машинам, які вже рухаються по колу. Тому водій зеленого авто мусіть пропустити інші транспортні засоби.

Далі, водій синього пікапа намагається перебудуватися у смугу, по якій вже рухається червоний легковик. І хоча водій пікапа знаходиться праворуч від легковика, все ж саме він повинен поступитися дорогою.

Відповідно до п. 10.3 ПДР, у разі перебудови на іншу смугу водій має дати дорогу машинам, котрі рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір заїхати. Отже, водій червоного авто має перевагу.

Правильна відповідь №3

Порядок роз'їзду виглядатиме таким чином. Спочатку проїде червоне авто, за ним — синій пікап, останньою — зелена машина.

Раніше ми пропонували складну задачу про порядок проїзду на круговому перехресті, яку не змогли розв'язати 80% водіїв. Також давали тест про перетин перехрестя з трамвайними путями.

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