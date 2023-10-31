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Тест по ПДД — по какой траектории можно развернуться возле регулировщика

31 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД — по какой траектории можно развернуться возле регулировщика
Какая траектория верна? Рисунок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Интересна задача о сигналах регулировщика. По какой траектории разрешается выполнить разворот водителю зеленого автомобиля.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только по траектории "А".
  2. Только по траектории "Б".
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал зелёный автомобиль. Перекресток является регулируемым, поскольку не только оборудован светофорами, но и имеет регулировщика, который стоит к водителю левой стороной с вытянутой вперед правой рукой.

Читаем п. 8.8 ПДД:

Правая рука регулировщика вытянута вперед:

  • с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
  • с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Таким образом, водителю зеленого авто разрешено продолжить движение в любом направлении.

Как быть с красным сигналом светофора?

Читаем п. 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметке".

Следовательно, водитель должен проигнорировать красный сигнал светофора и слушаться регулировщика, позволяющего выполнить разворот.

Как именно водитель должен выполнить разворот?

В правилах не указано, по какой именно траектории это нужно делать в такой ситуации, поэтому разрешены оба варианта.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.

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