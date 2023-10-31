Тест по ПДД — по какой траектории можно развернуться возле регулировщика
Интересна задача о сигналах регулировщика. По какой траектории разрешается выполнить разворот водителю зеленого автомобиля.
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только по траектории "А".
- Только по траектории "Б".
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
К перекрестку подъехал зелёный автомобиль. Перекресток является регулируемым, поскольку не только оборудован светофорами, но и имеет регулировщика, который стоит к водителю левой стороной с вытянутой вперед правой рукой.
Читаем п. 8.8 ПДД:
Правая рука регулировщика вытянута вперед:
- с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Таким образом, водителю зеленого авто разрешено продолжить движение в любом направлении.
Как быть с красным сигналом светофора?
Читаем п. 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметке".
Следовательно, водитель должен проигнорировать красный сигнал светофора и слушаться регулировщика, позволяющего выполнить разворот.
Как именно водитель должен выполнить разворот?
В правилах не указано, по какой именно траектории это нужно делать в такой ситуации, поэтому разрешены оба варианта.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.
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