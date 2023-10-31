Задача з ПДР на знання сигналів регулювальника: як дозволяється розвернутися

Яка траєкторія правильна? Малюнок "За! Правилами".

Цікава задача про сигнали регулювальника. За якою траєкторією дозволяється виконати розворот водієві зеленого автомобіля.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише за траєкторією "А". Лише за траєкторією "Б". Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав зелений автомобіль. Перехрестя є регульованим, позаяк не лише обладнане світлофорами, а ще й має регулювальника, який стоїть до водія лівим боком з витягнутою вперед правою рукою.

Читаємо п. 8.8 ПДР:

"Права рука регулювальника витягнута вперед:

з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам - у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Таким чином водієві зеленого авто дозволено продовжити рух у будь-якому напрямку.

Як же бути з червоним сигналом світлофора?

Читаємо п. 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків та є обов'язковими до виконання.

Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків та розмітки".

Отже, водій має проігнорувати червоний сигнал світлофора та слухатися регулювальника, який дозволяє виконати розворот.

Як саме водій має виконати розворот?

В правилах не зазначено, за якою саме траєкторією це потрібно робити у такій ситуації, тому дозволеними є обидва варіанти.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували дві цікаві задачі на знання сигналів регулювальника — тут і тут.