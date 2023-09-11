ТОП 10 авто для такси: разбираем требования
11 сентября 2023 19:45
Для такси нужны слишком сложные и дорогие в обслуживании авто. Фото: vgorode.ua
Автомобиль для работы по перевозке пассажиров должен отвечать определенным критериям. В первую очередь речь идет о надежности, экономичности и комфорте.
Об этом пишет Finance.ua.
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Главные требования для автомобиля такси
- Цена. Конечно, желательно, чтобы машина окупилась как можно быстрее, но и совсем дешевые экземпляры не привлекут клиентов и могут быть дорогими в эксплуатации из-за постоянных ремонтов.
- Пробег. Он не должен быть слишком большим, чтобы авто не проводило больше времени в СТО, чем на дороге.
- Расходы на эксплуатацию. Избегайте слишком сложных и дорогостоящих в обслуживании авто.
- Расход топлива. Выбирайте экономные авто. В городе и так придется часто торчать в пробках, чтобы ездить на машинах с высоким расходом топлива на 100 км.
- Комфорт. Клиенты не будут садиться в авто, где будет неудобно и неуютно ехать.
- Большой багажник. Иногда это важное требование клиента.
- Перепродажа. Через пару лет работы в такси машину желательно заменить более новой. Хорошо, если остаточная стоимость авто будет еще достаточно высокой.
ТОП 10 лучших автомобилей для такси
- Renault Logan
- Toyota Camry
- Honda Accord
- Ford Fusion
- Nissan Altima
- Volkswagen Passat
- Kia Optima
- Skoda Octavia
- Chevrolet Cruze
- Hyundai Sonata
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