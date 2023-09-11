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ТОП 10 авто для такси: разбираем требования

11 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 10 авто для такси: разбираем требования
Для такси нужны слишком сложные и дорогие в обслуживании авто. Фото: vgorode.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Автомобиль для работы по перевозке пассажиров должен отвечать определенным критериям. В первую очередь речь идет о надежности, экономичности и комфорте.

Об этом пишет Finance.ua.

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Главные требования для автомобиля такси

  • Цена. Конечно, желательно, чтобы машина окупилась как можно быстрее, но и совсем дешевые экземпляры не привлекут клиентов и могут быть дорогими в эксплуатации из-за постоянных ремонтов.
  • Пробег. Он не должен быть слишком большим, чтобы авто не проводило больше времени в СТО, чем на дороге.
  • Расходы на эксплуатацию. Избегайте слишком сложных и дорогостоящих в обслуживании авто.
  • Расход топлива. Выбирайте экономные авто. В городе и так придется часто торчать в пробках, чтобы ездить на машинах с высоким расходом топлива на 100 км.
  • Комфорт. Клиенты не будут садиться в авто, где будет неудобно и неуютно ехать.
  • Большой багажник. Иногда это важное требование клиента.
  • Перепродажа. Через пару лет работы в такси машину желательно заменить более новой. Хорошо, если остаточная стоимость авто будет еще достаточно высокой.

ТОП 10 лучших автомобилей для такси

  1. Renault Logan
  2. Toyota Camry
  3. Honda Accord
  4. Ford Fusion
  5. Nissan Altima
  6. Volkswagen Passat
  7. Kia Optima
  8. Skoda Octavia
  9. Chevrolet Cruze
  10. Hyundai Sonata

Ранее мы писали о брендах, выпускающих самые надежные в мире авто. Также публиковали ТОП 5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года.

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