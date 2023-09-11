ТОП 10 авто для такси: разбираем требования

Для такси нужны слишком сложные и дорогие в обслуживании авто. Фото: vgorode.ua

Автомобиль для работы по перевозке пассажиров должен отвечать определенным критериям. В первую очередь речь идет о надежности, экономичности и комфорте.

Об этом пишет Finance.ua.

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Цена . Конечно, желательно, чтобы машина окупилась как можно быстрее, но и совсем дешевые экземпляры не привлекут клиентов и могут быть дорогими в эксплуатации из-за постоянных ремонтов.

. Конечно, желательно, чтобы машина окупилась как можно быстрее, но и совсем дешевые экземпляры не привлекут клиентов и могут быть дорогими в эксплуатации из-за постоянных ремонтов. Пробег . Он не должен быть слишком большим, чтобы авто не проводило больше времени в СТО, чем на дороге.

. Он не должен быть слишком большим, чтобы авто не проводило больше времени в СТО, чем на дороге. Расходы на эксплуатацию . Избегайте слишком сложных и дорогостоящих в обслуживании авто.

. Избегайте слишком сложных и дорогостоящих в обслуживании авто. Расход топлива . Выбирайте экономные авто. В городе и так придется часто торчать в пробках, чтобы ездить на машинах с высоким расходом топлива на 100 км.

. Выбирайте экономные авто. В городе и так придется часто торчать в пробках, чтобы ездить на машинах с высоким расходом топлива на 100 км. Комфорт . Клиенты не будут садиться в авто, где будет неудобно и неуютно ехать.

. Клиенты не будут садиться в авто, где будет неудобно и неуютно ехать. Большой багажник . Иногда это важное требование клиента.

. Иногда это важное требование клиента. Перепродажа. Через пару лет работы в такси машину желательно заменить более новой. Хорошо, если остаточная стоимость авто будет еще достаточно высокой.

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