ТОП 10 авто для таксі: розбираємо вимоги
11 вересня 2023 19:45
Для таксі на потрібні занадто складні та дорогі в обслуговуванні авто. Фото: vgorode.ua
Авто для роботи з перевезення пасажирів має відповідати певним критеріям. Насамперед йдеться про надійність, економічність та комфорт.
Про це написав Finance.ua.
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Головні вимоги для автомобіля таксі
- Ціна. Звичайно бажано, щоб машина окупилася якнайшвидше, але й зовсім дешеві екземпляри не приваблять клієнтів та можуть бути дорогими в експлуатації через постійні ремонти.
- Пробіг. Він не повинен бути завеликим, аби авто не проводило більше часу в СТО, аніж на дорозі.
- Витрати на експлуатацію. Уникайте занадто складних та дорогих в обслуговуванні авто.
- Витрати палива. Обирайте економні авто. В місті й так доведеться часто стирчати в заторах, щоб їздити на машинах з високим розходом палива на 100 км.
- Комфорт. Клієнти не сідатимуть в авто, в якому буде незручно та незатишно їхати.
- Великий багажник. Інколи це є важливою вимогою клієнта.
- Перепродаж. Через пару років роботи в таксі машину бажано замінити на новішу. Добре, якщо залишкова вартість авто буде ще досить високою.
ТОП 10 найкращих автомобілів для таксі
- Renault Logan
- Toyota Camry
- Honda Accord
- Ford Fusion
- Nissan Altima
- Volkswagen Passat
- Kia Optima
- Skoda Octavia
- Chevrolet Cruze
- Hyundai Sonata
Раніше ми писали про бренди, які випускають найнадійніші у світі авто. Також публікували ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року.