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ТОП 10 авто для таксі: розбираємо вимоги

11 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 10 авто для таксі: розбираємо вимоги
Для таксі на потрібні занадто складні та дорогі в обслуговуванні авто. Фото: vgorode.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Авто для роботи з перевезення пасажирів має відповідати певним критеріям. Насамперед йдеться про надійність, економічність та комфорт.

Про це написав Finance.ua.

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Головні вимоги для автомобіля таксі

  • Ціна. Звичайно бажано, щоб машина окупилася якнайшвидше, але й зовсім дешеві екземпляри не приваблять клієнтів та можуть бути дорогими в експлуатації через постійні ремонти.
  • Пробіг. Він не повинен бути завеликим, аби авто не проводило більше часу в СТО, аніж на дорозі.
  • Витрати на експлуатацію. Уникайте занадто складних та дорогих в обслуговуванні авто.
  • Витрати палива. Обирайте економні авто. В місті й так доведеться часто стирчати в заторах, щоб їздити на машинах з високим розходом палива на 100 км.
  • Комфорт. Клієнти не сідатимуть в авто, в якому буде незручно та незатишно їхати.
  • Великий багажник. Інколи це є важливою вимогою клієнта.
  • Перепродаж. Через пару років роботи в таксі машину бажано замінити на новішу. Добре, якщо залишкова вартість авто буде ще досить високою.

ТОП 10 найкращих автомобілів для таксі

  1. Renault Logan
  2. Toyota Camry
  3. Honda Accord
  4. Ford Fusion
  5. Nissan Altima
  6. Volkswagen Passat
  7. Kia Optima
  8. Skoda Octavia
  9. Chevrolet Cruze
  10. Hyundai Sonata

Раніше ми писали про бренди, які випускають найнадійніші у світі авто. Також публікували ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року.

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