ТОП-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году
В Украине в 2023 году продажи кроссоверов и внедорожников выросли на почти 76% по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году. При этом на рынке хватает бюджетных предложений новых автомобилей таких моделей по цене до 20 тыс. долларов.
Об этом сообщил Focus.ua.
ТОП-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году
- Chery Tiggo 2/2 Pro — от 477 300 грн (13 050 долларов);
- FAW X40 — от 574 900 грн (15 715 долл.);
- JAC JS2 — от 575 000 грн (15 719 долл.);
- Chery Tiggo 4/4Pro — от 603 100 грн (16 490 долл.);
- JAC JS3 — от 640 000 грн (17 500 долл.);
- Opel Crossland — от 663 000 грн (18 125 долл.);
- Renault Duster — от 671 900 грн (18 370 долл.);
- JAC JS4 — от 699 900 грн (19 100 долл.);
- MG ZS — от 711 921 грн (19 450 долл.);
- Nissan Juke — от 763 280 грн (20 870 долл.).
Китайские автомобили
Среди десятки самых дешевых новых кроссоверов семь представляют китайских производителей.
Несмотря на бюджетные цены, эти авто оснащены достаточно прилично. В базовой комплектации у них есть двигатели 1,5 – 1.6 л и багажники от 420 до 600 литров, а некоторые начальные модели оснащены:
- кондиционером;
- безключевым доступом;
- климат-контролем;
- круиз-контролем;
- камерами;
- парктроником;
- подогревом сидений и руля;
- датчиком света;
- виртуальным щитком приборов и сенсорными кнопками;
- Apple CarPlay/Android Auto;
- даже люком в крыше.
Opel Crossland
Первоначальный вариант оснащен 1,2 л 82-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. В базовую комплектацию входит двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев руля и сидений, а также мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.
Renault Duster
Базовый вариант имеет 1,6л 115-сильный мотор. Комплектуется диодными фарами, ESP, кондиционером, круиз-контролем, парктроником и датчиком света. Доступна с полным приводом.
Nissan Juke (2 поколения)
Имеет 114-сильный турбомотор и в базовом исполнении получил диодные фары, кондиционер, круиз-контроль, систему автоматического торможения и контроль полосы движения.
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