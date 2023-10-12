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ТОП-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году

12 октября 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году
На украинском рынке присутствуют бюджетные модели кроссоверов известных производителей. Фото: autozeitung.de
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Украине в 2023 году продажи кроссоверов и внедорожников выросли на почти 76% по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году. При этом на рынке хватает бюджетных предложений новых автомобилей таких моделей по цене до 20 тыс. долларов.

Об этом сообщил Focus.ua.

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ТОП-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году

  1. Chery Tiggo 2/2 Pro — от 477 300 грн (13 050 долларов);
  2. FAW X40 — от 574 900 грн (15 715 долл.);
  3. JAC JS2 — от 575 000 грн (15 719 долл.);
  4. Chery Tiggo 4/4Pro — от 603 100 грн (16 490 долл.);
  5. JAC JS3 — от 640 000 грн (17 500 долл.);
  6. Opel Crossland — от 663 000 грн (18 125 долл.);
  7. Renault Duster — от 671 900 грн (18 370 долл.);
  8. JAC JS4 — от 699 900 грн (19 100 долл.);
  9. MG ZS — от 711 921 грн (19 450 долл.);
  10. Nissan Juke — от 763 280 грн (20 870 долл.).

Китайские автомобили

Среди десятки самых дешевых новых кроссоверов семь представляют китайских производителей.

Несмотря на бюджетные цены, эти авто оснащены достаточно прилично. В базовой комплектации у них есть двигатели 1,5 – 1.6 л и багажники от 420 до 600 литров, а некоторые начальные модели оснащены:

  • кондиционером;
  • безключевым доступом;
  • климат-контролем;
  • круиз-контролем;
  • камерами;
  • парктроником;
  • подогревом сидений и руля;
  • датчиком света;
  • виртуальным щитком приборов и сенсорными кнопками;
  • Apple CarPlay/Android Auto;
  • даже люком в крыше.

Opel Crossland

Первоначальный вариант оснащен 1,2 л 82-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. В базовую комплектацию входит двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев руля и сидений, а также мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.

Renault Duster

Базовый вариант имеет 1,6л 115-сильный мотор. Комплектуется диодными фарами, ESP, кондиционером, круиз-контролем, парктроником и датчиком света. Доступна с полным приводом.

Nissan Juke (2 поколения)

Имеет 114-сильный турбомотор и в базовом исполнении получил диодные фары, кондиционер, круиз-контроль, систему автоматического торможения и контроль полосы движения.

Ранее мы писали о лучших компактных кроссоверах в 2023 году. Также представили ТОП-20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.

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