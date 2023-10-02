ТОП 5 лучших компактных кроссоверов в 2023 году

Компактные кроссоверы удобны для поездок по городу и для путешествий на природу. Фото: auto.ria.com

В Украине в 2023 году растет популярность кроссоверов и внедорожников, ведь продажи таких авто выросли почти на 76% по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году. Особенно удобны компактные кроссоверы, подходящие как для городских поездок, так и для загородных путешествий.

Эксперты Autocar составили рейтинг лучших компактных кроссоверов в 2023 году.

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1. Ford Puma

Фото: ford.ua

Автомобиль отвечает основным требованиям семейного транспорта, с достаточно просторным и разумно спроектированным салоном. Он хорошо оборудован и оснащен решениями по хранению вещей. В частности, имеет Megabox, который находится под полом багажника, где можно перевозить намокшую одежду или грязные ботинки.

2. Volkswagen T-Cross

Фото: volkswagen.ua

Автомобиль хорошо обдуман и выполнен с особым усердием. Занимает среднее место в классе по размеру и цене. И хотя качество салона не совсем соответствует ожиданиям от Volkswagen, T-Cross одновременно и изыскан, и экономичен. А стандартно установленная раздвижная задняя лавка придает универсальности, когда вам нужно перевезти более громоздкие вещи.

3. Renault Captur

Фото: infocar.ua

Изысканный дизайн и отличная цена — вот сильные стороны этого авто. 1 л бензиновый двигатель с турбонаддувом начального уровня имеет мощный крутящий момент и достаточно управляемый, хотя и не претендует на абсолютную производительность. Бензиновый 1,3 л двигатель работает мягче на низких оборотах, но немного шумен на высоких, и он не намного быстрее. Есть несколько дизельных версий, а также гибрид E-Tech.

4. Hyundai Bayon

Фото: infocar.ua

Помимо универсальности и пространства, авто выделяется своими бортовыми технологиями и функциями активной безопасности. Даже автомобили начального уровня имеют цифровые приборы и 8-дюймовый сенсорный информационно развлекательный экран. Если вам нравится современный автомобиль, в котором вы будете чувствовать себя в безопасности, то у Bayon есть все необходимые датчики, лампочки и звуковые сигналы.

5. Seat Arona

Фото: infocar.ua

Интерьер авто несколько сдержан, а управляемость мягче, чем у других более спортивных моделей Seat. Автомобиль отличается достаточно широкой линейкой двигателей, за исключением дизельных. Цена чуть выше, чем у конкурентов, но она компенсируется первоклассной информационно-развлекательной системой.

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