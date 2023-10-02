ТОП 5 найкращих компактних кросоверів у 2023 році

Компактні кросовери зручні для поїздок містом та для подорожей на природу. Фото: auto.ria.com

В Україні у 2023 році зростає популярність кросоверів та позашляховиків, адже продаж таких авто зріс на майже 76% порівняно з аналогічними показниками торік. Особливо зручні компактні кросовери, які підходять як для міських, так і для заміських подорожей.

Експерти Autocar склали рейтинг найкращих компактних кросоверів у 2023 році.

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1. Ford Puma

Фото: ford.ua

Авто відповідає основним вимогам сімейного транспорту, з досить просторим і розумно спроєктованим салоном. Він добре обладнаний та оснащений рішеннями для зберігання речей. Зокрема має Megabox, який знаходиться під підлогою багажника, де можна перевозити намоклий одяг або брудні черевики.

2. Volkswagen T-Cross

Фото: volkswagen.ua

Авто добре обмірковане та виконане з особливою ретельністю. Посідає середнє місце в класі за розміром та ціною. І хоча якість салону не зовсім відповідає очікуванням від Volkswagen, T-Cross одночасно і вишуканий, і економічний. А стандартно встановлена розсувна задня лавка додає універсальності, коли вам потрібно перевезти більш громіздкі речі.

3. Renault Captur

Фото: infocar.ua

Вишуканий дизайн та чудова ціна — ось сильні сторони цього авто. 1 л бензиновий двигун з турбонаддувом початкового рівня має потужний крутний момент та є досить керованим, хоча й не претендує на абсолютну продуктивність. Бензиновий 1,3 л двигун працює м'якше на низьких обертах, але трохи галасливий на високих, і він не набагато швидший. Є також кілька дизельних версій, а також гібрид E-Tech.

4. Hyundai Bayon

Фото: infocar.ua

Крім універсальності та простору, авто виділяється своїми бортовими технологіями та функціями активної безпеки. Навіть автомобілі початкового рівня мають цифрові прилади та 8-дюймовий сенсорний інформаційно-розважальний екран. Якщо вам подобається сучасний автомобіль, в якому ви відчуватимете себе в безпеці, то Bayon має всі необхідні датчики, лампочки та звукові сигнали.

5. Seat Arona

Фото: infocar.ua

Інтер'єр авто дещо стриманий, а керованість м'якіша, ніж в інших спортивніших моделей Seat. Автомобіль вирізняється досить широкою лінійкою двигунів, за винятком дизельних. Трохи вища за конкурентів ціна компенсується першокласною інформаційно-розважальною системою.

Раніше ми писали, що Geely випустила електричний компактний кросовер Panda Knight за ціною 7 тисяч доларів. Також ми представили ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.